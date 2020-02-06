Дамаск, , 09:49 — REGNUM Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.

На кадрах в ночном небе видна летящая ракета, которая через несколько секунд вспыхивает.

Напомним, ранее SANA сообщило, что ракеты направлялись к столице Сирии со стороны Израиля. В первые минуты военным САР удалось сбить «ряд вражеских целей». В Израиле не прокомментировали информацию о причастности к данной атаке.

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