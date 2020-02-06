Тбилиси, , 09:52 — REGNUM Прокурорский совет в генеральной прокуратуре Грузии закончил проводить собеседования с соискателями на должность генпрокурора 5 февраля. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, 6 февраля прокурорскому совету предстоит на основании собеседований и документов, представленных кандидатами, выбрать из них не менее трех кандидатур. Выбор будет проводится тайным голосованием.

Окончательное решение будет принимать парламент Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, всего за должность генерального прокурора в Грузии решили побороться 17 человек. Один из них впоследствии снял свою кандидатуру. Должность освободилась после того, как Шалва Тадумадзе освободил ее, став судьей Верховного суда.

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