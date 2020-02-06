Москва, 6 февраля 2020, 09:46 — REGNUM В Госдуме считают, что попытка импичмента президенту США Дональду Трампу стала позором для демократической партии.
Как сообщало ИА REGNUM, сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. В Госдуме произошедшее назвали американской комедией.
«Красивый финал забавного шоу. В итоге попытка импичмента стала элементом предвыборной кампании республиканца Трампа, а демократы накликали позор на свои головы. Американская комедия», — дал оценку депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Читайте ранее в этом сюжете: Первая речь Трампа после импичмента будет «великодушной» – СМИ