Сантьяго-де-Куба , Куба, , 09:43 — REGNUM Россия заинтересована в наращивании экономического сотрудничества с Республикой Кубой. Об этом заявил 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей.

Россия полностью привержена договоренностям, достигнутым на встрече президентов двух стран в октябре 2019 года. Они касаются совершенствования механизмов экономического сотрудничества, особенно в условиях антикубинских санкций США, напомнил Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что вопросы сотрудничества будут рассмотрены на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в Москве. Речь идёт в том числе о реализации программы в топливно-энергетическом комплексе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Лавров совершил краткий визит на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Он возложил венок к могиле кубинского лидера Фиделя Кастро.

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