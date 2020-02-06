Москва, , 09:39 — REGNUM В официальном заявлении посольства Индонезии в Москве говорится, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что выставка, приуроченная к 70-летию установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией, содержит обширный материал, рассказывающий о богатой истории дипотношений между двумя странами с 1950 года, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что на выставке был представлен документ от 30 ноября 1953 года о желании Индонезии открыть посольство в Москве и ответный документ от 27 декабря 1953 года относительно планируемого открытия посольства в Джакарте. В 1954 году обе страны открыли свои посольства в Москве и Джакарте.

На мероприятии в здании министерства иностранных дел Российской Федерации присутствовал посол Владимир Плотников, проработавший в Индонезии около 20 лет.

«Я до сих пор помню советские проекты по развитию территории Индонезии, например, дорогу Палангкарая-Танкилинг, которая сейчас используется в провинции Центральный Калимантан», — напомнил бывший посол Российской Федерации в Индонезии Владимир Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, в приветственном обращении министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на прочные исторические связи между Россией и Индонезией, констатировал наличие предпосылок для их вывода на уровень стратегического партнерства.

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