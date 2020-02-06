Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп будет «великодушным» во время своей первой речи после провала импичмента, об этом 6 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Что имел ввиду источник остается неясным. Как и ожидалось, члены Республиканской партии в Сенате США отвергли импичмент Трампа — 53 человека проголосовало против, 47 — за.

Напомним, процесс импичмента был организован Демократической партией в пылу предвыборной борьбы за кресло президента США. В Палате представителей демократы имеют преимущество, поэтому им удалось принять соответствующее решение, однако в Сенате оно провалилось.

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