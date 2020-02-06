Тбилиси, , 09:32 — REGNUM В Грузии запущена реформа здравоохранения. Об этом 5 февраля рассказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе во время пленарного заседания парламента, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы начинаем основательную реформу первичного здравоохранения, в рамках которой мы усилим превентивные сервисы, увеличим роль семейных и сельских врачей, а также нагрузку на них», — заявила Тикарадзе.

Как рассказала министр, в рамках реформы планируется развить культуру профилактических посещений врача. Кроме того, в стране ведется строительство и реконструкция около 400 амбулаторий, а к 2024 году планируется оборудовать 831 амбулаторию.