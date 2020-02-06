Москва, , 09:26 — REGNUM Импичмент укрепил позиции президента США Дональда Трампа и может стать ковровой дорожкой на второй срок, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Неудача с импичментом вместо постоянного источника беспокойства для администрации Трампа может стать красной ковровой дорожкой на второй срок в Белом доме, а для демократов — «выстрелом в ногу», — отметил Косачёв в Facebook.

Последствия этого предсказуемого провала импичмента могут дорого стоить демократам.

«Трамп теперь укрепил свои позиции, и можно не сомневаться, что будет выжимать максимум из ситуации. Как он это умеет», — напомнил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Трамп пообещал обратиться к нации по итогам расследования по импичменту.