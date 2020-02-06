Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Публичное выступление запланировал президент США Дональд Трамп 6 февраля в связи с провалом процедуры его импичмента. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Глава США пообещал обратиться к нации из Белого дома, чтобы «обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом». Начало выступления запланировано на 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США проголосовал против обвинений, выдвинутых против президента по двум пунктам. Трампа обвиняли в превышении полномочий и препятствовании расследованию конгресса.

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