Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Оппозиция Грузии пытается манипулировать общественным мнением, рассказывая о заключении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по предложенной реформе схемы выборов в грузинский парламент. С таким заявлением выступил перед журналистами 5 февраля лидер правящей парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает агентство Report.

«Исходя из брифинга оппозиции, даже без ознакомления с заключением БДИПЧ ОБСЕ, видно, что они (представители оппозиции, — прим. ИА REGNUM) собираются навязать очередную ложь грузинскому обществу», — заявил Мдинарадзе

Как заявил парламентарий, в ОБСЕ не могли рассматривать предложенную реформу выборов в Грузии по «немецкой модели» на предмет того, является ли она конституционной или нет. По этой причине он считает, что упор оппозиции на то, что БДИПЧ не назвал выборную реформу неконституционной, является манипуляцией.

«Невозможно, чтобы об этом где-либо было написано. Никто не мог написать подобное», — заявил Мдинарадзе.

Напомним, ранее 5 февраля один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе на пресс-конференции заявил, что в заключении БДИПЧ, рассмотревшим предложенную оппозицией выборную реформу по «немецкой модели», ничего не говорится о том, что она является неконституционной. По мнению оппозиционного политика, это является подтверждением, что эта модель соответствует конституции Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: В БДИПЧ ОБСЕ рассмотрели «немецкую модель» выборов для Грузии — Капанадзе