Париж, , 09:12 — REGNUM Кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани представил свою предвыборную программу в Трианоне недалеко от Версаля, передает BFM TV.

«Я хочу отремонтировать Париж 2020 года, чтобы подготовить его к 2030 году», — заявил кандидат на пост мэра, пообещав выделить 5 млрд евро на экологический и социальный переход.

Что касается транспорта, Седрик Виллани подтвердил свое желание автоматизировать линии 7, 8 и 13 парижского метро. Кандидат также обещает разработать пешеходные и велосипедные дорожки.

Седрик Виллани планирует использовать науку и новые технологии для развития Парижа. Он уверяет, что искусственный интеллект будет на службе у парижан, чтобы «обеспечивать бесперебойное движение, предвидеть пробки и сокращать время транспортировки».

Кандидат на пост мэра французской столицы обещает выделить «290 000 единиц социального жилья».

Еще одна сильная черта программы Седрика Виллани — расширение Парижа. По его словам, для этого требуется улучшить связь с муниципалитетами, которым он намерен заплатить 300 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий мэр Парижа Анн Идальго пожелала «удачи и мужества» избранным чиновникам, участвующим в демократической битве.

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