Дамаск, , 09:32 — REGNUM Инциденты с участием военных США и сотрудников «российских» частных военных компаний (ЧВК) стали чаще происходить на северо-востоке Сирии. Об этом рассказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о случаях, когда стороны вступают в «напряженное противостояние». Такое, по словам Джеффри, происходит не каждый день, однако всё чаще, и это беспокоит.

Так, ранее в соцсетях появились снимки, на которых американские военные автомобили в Сирии блокируют дорогу для гражданских машин, в которых якобы находятся сотрудники российских ЧВК. Военные США полагают, что так российская сторона «наблюдает и оценивает» их реакцию. По мнению Джеффри, Россия пытается «бросить вызов» американскому присутствию на северо-востоке Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что сотрудники ЧВК, в том числе в Сирии, не являются представителями РФ.

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