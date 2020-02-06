Буэнос-Айрес, , 09:01 — REGNUM Законопроект о реструктуризации внешнего долга Аргентины одобрен верхней палатой парламента страны. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге Сената Аргентины в Twitter.

Документ члены Сената поддержали единогласно. Ранее нижняя палата парламента, Палата депутатов, также одобрила документ. Он даёт возможность правительству реструктуризировать долги перед иностранными кредиторами.

Министерство экономики Аргентины обещало в марте представить кредиторам предложение по урегулированию задолженности. Долг страны перед ними превышает $300 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине на протяжении последних лет наблюдается высокая инфляция. Весной 2018 года произошёл резкий обвал национальной валюты, восстановить темпы роста экономики властям не удаётся.

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