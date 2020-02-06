Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Спецслужбы Соединенных Штатов не фиксируют кибератак из-за рубежа на американскую инфраструктуру проведения выборов, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

«Мы не видели какие-либо продолжающиеся усилия, нацеленные на инфраструктуру проведения выборов, как мы видели это в 2016 году», — сказал он на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Вместе с тем он добавил, что Россия якобы не прекращала попытки повлиять в киберпространстве на общественное мнение в США через «фейковые аккаунты, ботов и троллей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-вице-президент США Джо Байден в ходе своего предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир заявил, что американским властям следует усовершенствовать системы защиты от кибератак со стороны России и Китая.

Он в очередной раз заявил, что Россия якобы пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США в 2016 году и якобы попытается сделать это снова.

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