Вена, , 08:53 — REGNUM Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намеревается приехать в Россию с визитом в конце февраля или начале марта текущего года и в ходе него встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Мы работаем над датой (визита в Москву — ред.), я работаю с послом Ульяновым насчет конкретной даты. Это может быть в марте, в конце февраля или в марте», — приводит РИА Новости слова Гросси.

Также он уточнил, что дата визита зависит от графика президента Путина и он в настоящее время ждет подтверждения точной даты своего визита.

Кроме этого, глава МАГАТЭ рассказал, что он ждет визита в Москву с нетерпением.

«Я правда очень жду встречи с ним (Путиным — ред.), министром иностранным дел Лавровым и моими друзьями из «Росатома», — сказал Гросси.

Помимо этого, он указал, что совсем недавно имел общение с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и что его повестка дня в России является огромной. И ещё Гросси отметил, что одной из тем обсуждений во время своего визита он надеется сделать иранский вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что заявка об участии в конкурсе на строительство болгарской АЭС «Белене» направлена госкорпорацией «Росатом».