Сеул, , 08:51 — REGNUM 5 февраля в Сеуле состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гона и постоянного секретаря министерства иностранных дел Мьянмы Со Хана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества, укрепление сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН, а также ситуацию на Корейском полуострове.

За рабочим обедом представители двух стран приветствовали увеличение туристического потока из Южной Кореи в Мьянму на 80% благодаря введению безвизового режима и запуску прямого рейса Инчхон — Янгон.

В рамках встречи Ким Гон поблагодарил правительство Мьянмы за поддержку Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове, а Со Хан, в свою очередь, отметил, что Мьянма продолжит поддерживать Южную Корею в данном вопросе.