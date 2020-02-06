Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM Пострадавшие от наводнения здания учебно-производственного корпуса ДОСААФ Республики Алтай до сих пор находятся в неудовлетворительном состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, были отремонтированы два класса, однако и они не соответствуют современным требованиям.

Объекты посетил глава республики Олег Хорохордин, напомнив, что он сам в 1989 году окончил курсы ДОСААФ.

«Получил армейскую специальность «водитель-механик компрессионных установок» и служил в армии на военном аэродроме, поэтому знаю, как важно для будущего солдата пройти такое обучение», — отметил он.

Глава поручил министерству регионального развития и администрации Горно-Алтайска подготовить предложения по строительству нового здания. В проекте должны быть предусмотрены парковочные места для учебных КамАЗов. В настоящее время их в автопарке семь единиц, но в будущем ожидается поступление новых машин.

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