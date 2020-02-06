Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе изменит свой профиль работы после завершения конфликта с Украиной, заявил председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели в интервью ТАСС.

«Если будет прочный мир, если мы продвинемся дальше в вопросе выполнения минских соглашений, если будет демилитаризация, конечно, возможно, что в ближайшие годы, если будут признаки урегулирования конфликта, разумеется, эта миссия ОБСЕ также изменит свой профиль», — рассказал он.

Церетели отметил, что прекращение конфликта между Донбассом и Украиной станет огромным достижением не только для ОБСЕ, но и для всего общества, однако всё зависит от желания конфликтующих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау констатировала рост числа убитых и раненых мирных жителей Донбасса.

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