Тбилиси, , 08:48 — REGNUM В заключении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по «немецкой модели» выборов в парламент Грузии не говорится, что она не соответствует конституции страны. Об этом 5 февраля на конференции заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Эта модель была отправлена народным защитником [Грузии Нино Ломджария] в БДИПЧ ОБСЕ, откуда мы только что получили заключение. Как и ожидалось, ОБСЕ в этом заключении говорит о том, что эта модель полностью соответствует международным стандартам», — заявил Капанадзе.

Он также отметил, что в этом заключении не говорится, что предложенная оппозицией реформа выборной системы является неконституционной.

Стоит отметить, в правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что предложенная оппозицией «немецкая модель» не соответствует конституции Грузии. Для внесения изменений в основной закон страны требуется конституционное большинство в парламенте, которого «Грузинская мечта» набрать не может, так как часть ее депутатов отказывается голосовать за реформы.

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