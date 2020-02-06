Сантьяго-де-Куба , Куба, , 08:37 — REGNUM Глава российского МИД Сергей Лавров почтил память кубинского лидера Фиделя Кастро в ходе визита на Кубу. Лавров возложил венок к могиле Кастро на мемориальном кладбище в Сантьяго-де-Куба 6 февраля.

Глава российской дипломатии прибыл на кладбище Санта-Ифигения, где покоятся национальные герои Кубы, со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Министров встречал военный оркестр, затем последовала минута молчания.

После смены почетного караула прозвучали национальные гимны Кубы и России, затем министры возложили венки к могиле Кастро и цветы к могилам других кубинских героев. После церемонии Лавров и Паррилья направились на переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Лавров и члены российской делегации прибыли на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки. Куба стала первой из этих стран.

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