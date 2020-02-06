Ярославль, , 08:33 — REGNUM Мэрия Ярославля доработает законопроект о штрафах за плохую уборку территорий, препятствие уборке и незаконную уличную торговлю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой мэрии.

Уборка снега City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект «О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях», внесенный мэром Ярославля, вызвал большие дискуссии. Автолюбителям не понравился штраф за парковку машин, которые мешают уборке улиц, а предприниматели удивились размерам штрафов за плохую уборку прилегающих территорий. После этого мэрия отозвала проект закона. Но не отказалась от него.

«Законопроект «О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях», направленный на повышение качества уборки территорий муниципальных образований в зимний период, отозван в целях доработки Правил благоустройства территории города Ярославля, устанавливающих комплекс мероприятий по содержанию столицы Золотого кольца в зимний и летний периоды. Будет проведена работа по совершенствованию норм Правил благоустройства города в целях формулирования точных и понятных требований к выполнению уборочных работ. Чтобы каждое лицо, ответственное за чистоту вверенной ему территории, знало объем своих обязательств», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В мэрии пообещали, что размеры предлагаемых штрафов будут снижены.

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