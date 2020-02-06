Эрбиль, Ирак, , 08:32 — REGNUM Посол США в Ираке Мэтью Тьюллер высоко оценил роль национального лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани в содействии единению курдов Сирии, об этом 5 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи дипломата с курдским лидером в Эрбиле, стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, ситуацию в Ираке.

Напомним, Масуд Барзани является главой наиболее влиятельной курдской партии «Демократическая партия Курдистана» (ДПК), ранее он занимал пост президента автономии.

Несмотря на свою отставку, он по-прежнему остается наиболее влиятельным курдским лидером, его племянник Нечирван Барзани занимает пост президента региона, а сын Масрур Барзани — пост премьер-министра.

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