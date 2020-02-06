Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп пошутил над своими оппонентами, чья затея с его импичментом закончилась провалом. Короткий ролик, предрекающий «вечное» правление Трампа, опубликован 6 февраля в микроблоге американского лидера в Twitter.

Ранее Сенат США оправдал Трампа по двум статьям обвинения в процессе по импичменту. Это злоупотребление властью и попытки воспрепятствовать работе Конгресса.

Все республиканцы, кроме Митта Ромни, отказались поддержать его смещение с высшего поста в государстве, голосуя по первому пункту обвинения. Перевес голосов составил 52 к 48 по первому пункту и 53 к 47 — по второму.

В ролике длительностью 30 секунд изображён Трамп, баллотирующийся в президенты в 2028-м, 2032-м, 2036-м и последующих годах. После числа 90 000 появляются восклицания «ЕЕЕЕ» и «Трамп навсегда». Сопровождает ролик фрагмент «Пляски смерти» композитора Камиля Сен-Санса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Трамп выступит с публичным заявлением по итогам окончания процесса по импичменту.

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