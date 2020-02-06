Киев, , 08:24 — REGNUM Служба Безопасности Украины провела обыски в квартирах трёх журналистов телеканала «1+1», заявил руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко в эфире телеканала.

По его информации, обыски проведены в рамках расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Сотрудники спецслужбы обыскали жильё Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.

«Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1+1 давно», — рассказал он.

Информацию подтвердил также депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», бывший сотрудник «1+1» Александр Дубинский.

Напомним, вечером 5 февраля были проведены обыски в здании телеканала «1+1». В СБУ подчеркнули, что процедура проводится на основании решения суда.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от спецслужб до 31 февраля выяснить, кто записывал и публиковал аудиозаписи с заседаний правительства Украины.

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