Санкт-Петербург, 6 февраля 2020, 08:07 — REGNUM Петербуржцы «всецело сопереживают народу Китая» в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в КНР, приведшей к большим человеческим жертвам. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в обращении к исполняющему обязанности генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Вэю.
Беглов от имени Смольного и всех петербуржцев высказал сочувствие и поддержку семьям жертв коронавирусной инфекции и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим.
«Эта чрезвычайная ситуация продемонстрировала сплоченность и самоотверженность китайского народа перед лицом беды», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.
Беглов напомнил, что взаимодействие Северной столицы России и КНР активно развивается как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сферах.
«Уверен, никакие обстоятельства не смогут повлиять на темпы нашего сотрудничества», — заявил глава Санкт-Петербурга.
Напомним, по данным на 6 февраля, в Китае и других странах подтверждено 28 276 случаев коронавирусной инфекции. Скончалось 565 человек, выздоровели 1162 человека.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.
Читайте также: На коронавирус в Петербурге проверяют 65 человек с симптомами ОРВИ