Париж, , 08:02 — REGNUM Хотя большинство переживает кризис — после отклонения законопроекта о продлении родительского отпуска в случае смерти ребенка — президент Франции Эммануэль Макрон встретится с депутатами партии «Вперед, Республика!» 10 февраля, передает BFM TV.

Известно, что большинство депутатов при государственной поддержке отклонили законопроект об увеличении отпуска после смерти ребенка. Голосование подвергается резкой критике со стороны коллег, а также в социальных сетях и в избирательных округах выборных должностных лиц.

Министр труда Франции признал «коллективную ошибку», а Эммануэль Макрон призвал правительство «показать человечность».

«Мы голосуем в соответствии с мнением правительства, и когда правительство терпит крах, все возвращается к нам», — отметил один из депутатов партии «Вперед, Республика!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп взял на себя долю ответственности правительства после протеста, вызванного отказом Национальной ассамблеи продлить отпуск работников с 5 до 12 дней после смерти ребенка.

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