Нью-Дели, , 07:57 — REGNUM С 1984 года Индия произвела по лицензии порядка 2,5 тысяч БМП-2, сообщили 6 февраля журналистам представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ на международной выставке вооружений DefExpo 2020 в индийском городе Лакхнау.

Лицензия на производство трёх тысяч боевых машин пехоты БМП-2 была передана Индии в 1984 году. Всего за это время, по оценке ведомства, в Индии было изготовлено порядка 2,5 тысяч боевых машин.

Представители службы отметили, что обращений от индийской стороны на покупку дополнительных партий БМП-2 им не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия подписала соглашение о продлении лицензии на производство российских основных боевых танков семейства Т-90.

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