«Российская наука, её традиции, школы, уникальные достижения, безусловно, не только общенациональное, но и мировое достояние. Научная мысль — это часть нашей общей культуры, цивилизации, а история научных идей — символ прогресса и движения вперёд», — так говорил президент России Владимир Путин в Кремле на вручении премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2016 год.
Напомним, указ о Совете при президенте по науке и образованию был подписан 28 июля 2012 года в целях содействия развитию науки и образования в Российской Федерации.
«Забайкальский призыв»: 39 участников проекта работают в управленческих командах края. 75.ru.
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
В ходе заседания отдельно рассматривается вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и соцсферы.
В Забайкалье кадровому потенциалу уделяется особое внимание. Проект «Забайкальский призыв», запущенный в конце 2018 года, помог региону привлечь 39 человек к работе в управленческих командах Забайкалья. Среди них руководители министерств, различных ведомств. В конце 2018 года проект занял второе место во Всероссийском конкурсе лучших кадровых практик, а управление государственной службы и кадровой политики губернатора Забайкальского края было отмечено благодарственным письмом министра труда и социальной защиты РФ.
Цель предстоящего совместного заседания обозначил Президент России Владимир Путин: «Поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принимает участие в работе по подготовке совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Алтайского края Виктор Томенко готовятся к заседанию президиума Госсовета. Цитата из канала «ПолитАлтай».
На совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию будут обсуждаться также вопросы формирования и внедрения новых инструментов взаимодействия между органами власти всех уровней, образовательными и научными организациями и работодателями с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.
Путин проведёт общее заседание Госсовета и Совета по науке и образованию
Центральными темами на заседании будут повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, обозначенных в майских указах главы государства, а также реализация Стратегии научно-технологического развития России.