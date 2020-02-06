Президент России Владимир Путин сегодня, 6 февраля, проведёт в Большом Кремлёвском дворце совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Основное внимание будет уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества.

ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Владимир Путин