Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп завершил встречу с так называемым лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, сообщили 6 февраля представители Белого дома на официальной странице в Twitter.

«США продолжат работать с партнерами в регионе, чтобы противостоять незаконной диктатуре в Венесуэле», — пояснили в администрации Трампа по итогам встречи.

Отмечается, что встреча состоялась в связи со стремлением Вашингтона достигнуть «демократического будущего и процветания» Венесуэлы и венесуэльского народа.

Напомним, статусом «временного президента Боливарианской Республики» Гуйдо год назад наделил себя сам. Вашингтон продолжает поддерживать эту мистификацию в рамках политической войны с законными властями Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп примет венесуэльского самозванца Гуайдо