Калининград, , 07:35 — REGNUM Участники оперативного сбора руководящего состава ВМФ России прибыли на Балтийский флот. Они детально ознакомятся с функционированием системы управления флотом, а также примут участие в занятиях и тренировках, которые специально организованы командованием Балтфлота. Об этом сообщили ИА REGNUM 6 февраля в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ.

Адмирал Николай Евменов ВМФ России

В оперативном сборе руководящего состава ВМФ России, начавшемся 4 февраля в Санкт-Петербурге, принимают участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство «Военно-Морской Академии», руководители организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветераны ВМФ.

«Оперативный сбор руксостава ВМФ в 2020 году проводится впервые в формате, который предполагает работу на флотах. Это логично с точки зрения достигнутого нами уровня межвидового и межфлотского взаимодействия», — пояснил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Отметим, что после проведения первого этапа оперативного сбора в Санкт-Петербурге его участники посетили главную базу Северного флота — город Североморск.

«В штабе Северного флота, а затем на побережье губы Грязная, участники оперативного сбора ознакомились с системой боевого управления Северного флота, осмотрели подвижный пункт управления объединением», — рассказал главком ВМФ России.

Кроме того, для участников оперативного сбора на СФ была проведена тренировка по обнаружению иностранной субмарины с отработкой сигналов управления противолодочной авиацией, надводными кораблями и подводными лодками.