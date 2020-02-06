Рига, , 07:16 — REGNUM Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс направил в Еврокомиссию письмо, в котором выразил негодование действиями компании Apple, отображающей в своих приложениях Крым частью России. Об этом 6 февраля сообщает RT.

В документе утверждается, что в России Apple руководствуется российским законодательством, и потому в своих приложениях «Погода» и «Карты» обозначает Крым как российскую территорию.

«Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами», — убеждён евпропарламентарий.

В своём обращении Ауштрявичюс просит Еврокомиссию дать ответ на вопрос, какие инструменты давления может задействовать Евросоюз, чтобы предотвратить нарушение норм международного права.

Напомним, компания Apple устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах в ноябре 2019 года.

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