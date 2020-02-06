Киев, , 07:08 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».

Елизавета Богуцкая "Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?»

Депутат также выразила мнение, что одобрение подобной инициативы будет являться «плевком» в сторону тех граждан, кто уехал из Донбасса и не получил каких-либо выплат.

Как передавало ИА REGNUM, законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса отправили на повторное первое чтение. Данное решение одобрили 314 парламентариев.

При этом депутат от партии «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что проект закона будет доработан Верховной радой и принят после изменений. Она считает, что право получать выплаты имеют все граждане Украины независимо от того, где они проживают или пребывают.

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