Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Американским властям следует усовершенствовать системы защиты от кибератак со стороны России и Китая, заявил экс-вице-президент США Джо Байден в ходе своего предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир, передает CNN.

Байден в очередной раз заявил, что Россия якобы пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США в 2016 году и якобы попытается сделать это снова.

«Мы должны ясно показать, что отреагируем соответствующим образом», — заявил он.

Байден добавил, что следующее противостояние России и США будет вестись не ядерным оружием, а атаками в киберпространстве. Поэтому Соединенным Штатам необходимо усовершенствовать свои системы защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года газета The Washington Post сообщила о планах киберкомандования вооруженных сил США разработать новую тактику ведения информационной войны. Одной из целей этой работы является противодействие так называемому «вмешательству России в избирательный процесс».

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