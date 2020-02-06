Сантьяго-де-Куба , Куба, , 06:12 — REGNUM Самолёт российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым приземлился в аэропорту Сантьяго-де-Куба, сообщили 6 февраля журналистам встречающие его коллеги.

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.

Накануне министр в интервью агентству Prensa Latina сообщал, что маршрут подобран таким образом, чтобы делегация могла почтить память лидера кубинской революции Фиделя Кастро и посетить кладбище Святой Ифигении, где покоится прах других борцов за независимость Кубы.

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