Москва, , 06:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил новые шансы победить на президентских выборах в 2020 году из-за провала процедуры импичмента, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Как и следовало ожидать, сенат оправдал Трампа по делу об импичменте. Затея провалилась. Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок. Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили «импичмент» сами себе», — заявил российский сенатор.

Отметим, что по итогам кокуса Республиканской партии США Трамп получил поддержку более 95% однопартийцев. В то же время экс-вице-президент страны Джо Байден, которого ранее считали наиболее вероятным соперником Трампа на грядущих президентских выборах, не получил и 20%-ной поддержки демократов на кокусе в штате Айова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США проголосовал по двум статьям обвинения, выдвинутых палатой представителей Конгресса против президента Дональда Трампа. По итогам голосования, Трамп был полностью оправдан.

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