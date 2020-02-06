Новосибирск, , 05:38 — REGNUM Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как использовались в регионе государственные средства на развитие инфраструктуры поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой учащейся молодежи. Проверка показала множество нарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объектами контроля стали: министерство образования Новосибирской области, Областной центр развития творчества детей и юношества, Баганская средняя общеобразовательная школа № 1 и Ивановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Шепелева.

Расходы по данному направлению в 2017—2018 годах и за 9 месяцев 2019 года составили 45 015,5 тыс. руб., в том числе в 2017 году — 30 999,8 тыс. руб. или 100,8% к плану, в 2018 году — 7 515,7 тыс. руб. или 45,5%, за 9 месяцев 2019 года — 6 500,0 тыс. руб. или 16,5%.

Как выяснили аудиторы, в 2017 году перевыполнение плана обусловлено несвоевременным внесением изменений регионального минобра в план реализации госпрограммы на 2017 год, что является нарушением. В 2018—2019 годах низкий процент исполнения вызван тем, что новосибирский минобр в нарушение пп.4 п.1 ст.158 БК РФ в течении двух лет не предпринял меры по перераспределению не использованных средств на создание детского технопарка «Кванториум» и центра выявления и поддержки одарённых детей.

Кроме того, в выполнение функции по определению допуска образовательной организации к отбору или об отказе в допуске в нарушение закона было возложено на регионального оператора.

«В нарушение требований пп.10 п.1 ст.158 БК РФ, п.27 Порядка предоставления грантов, п.4.3.14. соглашений о предоставлении грантов министерством образования Новосибирской области не предъявлялись требования о возврате неиспользованного остатка средств грантов на 1 января 2018 года на общую сумму 20 000,0 тыс. руб, а также неиспользованного на 1 января 2019 года остатка гранта МБОУ Ивановская СОШ в сумме 1 925,6 тыс. руб.», — уточняет КСП Новосибирской области.

Также, в нарушение порядка предоставления грантов, соглашения не содержат целевое назначение средств и сроки реализации проектов.

Отмечается, что «в связи с отсутствием взаимоувязанных показателей результативности с результатами проектов оценить реальный результат оказания государственной поддержки не предоставляется возможным».

В ходе проверки установлена недостоверность отчетных данных министерства образования области. Так в регионе отсутствует региональный ресурсный центр в сфере среднего профессионального образования, который отражён в отчётах, начиная с 2014 года.

Для устранения недостатков и нарушений представления Контрольно-счетной палаты Новосибирской области направлены в министерство образования региона и в Областной центр развития творчества детей и юношества. Отчёт направлен губернатору и в Законодательное собрание.