Абакан, , 05:33 — REGNUM В Хакасии 5 февраля скончался известный политик Николай Бозыков — экс-депутат Верховного совета республики, бывший первый секретарь Хакасского отделения КПРФ, член президиума регионального Совета старейшин. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

»Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Федосеевича, всем, кому посчастливилось знать его и работать рядом с ним», — пишет Коновалов.

Напомним, Николай Бозыков возглавлял Хакасское региональное отделение КПРФ с 2014 по 2018 годы. С 2000 года неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики.