Москва, , 04:59 — REGNUM Очередное заявление из Киева — в этот раз о «неготовности» принять Крым обратно — не более, чем бред человека, который даже не имеет отношения к полуострову, считает депутат Госдумы от Крыма Юрий Гемпель («Единая Россия»).

«Украине уже не нужен Крым, да мы его и не отдадим никогда, но сохранить лицо и требовать якобы своё Киев вынужден», — цитирует RT депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич 5 февраля заявил, что киевские власти совершенно не готовы к тому, чтобы Крым вновь вошел в состав Украины. По его мнению, «неготовность» достигла такой степени, что Киев не сможет принять Крым, даже если Россия сама оставит полуостров.

Добавим, в России вопрос принадлежности Крыма считается закрытым и обсуждению не подлежит — полуостров признан неотъемлемой частью России.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине власть не готова взять Крым обратно