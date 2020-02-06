Обь, Новосибирская область, , 04:14 — REGNUM На пост мэра новосибирского города Обь претендуют четыре человека. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на источник в органах региональной власти.

«Трое из них — действующие сотрудники администрации, ещё один — вице-спикер горсовета, — уточняет СМИ. — Своё участие в конкурсе подтвердил начальник управления градостроительства, главный архитектор города Андрей Беляков. Кроме него за кресло мэра поборются вице-председатель горсовета Павел Буковинин, а также главный специалист контрольно-правового управления Алексей Зайцев и главный специалист по ведению информационных систем Игорь Починков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Александр Мозжерин, который возглавил город в 2015 году, отказался от участия.

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