Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Представители Демпартии США в Конгрессе призвали президента страны Дональда Трампа договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующее обращение выпустил комитет по иностранным делам палаты представителей американского Конгресса.

«Сейчас, когда остался всего год до истечения срока СНВ-3, мы призываем президента Трампа достичь соглашения с президентом Путиным по продлению договора еще на пять лет», — говорится в обращении.

Обращение также подписал и демократ в комитете по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу призвала Россию и США продлить действие договора СНВ-3. Накамицу подчеркнула, что договор пока еще действует, и призвала РФ и Соединенные Штаты продлить его действие еще на пять лет.

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