Владивосток, , 05:51 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко с руководителем хабаровского отделения Посольства Республики Беларусь в России Валерием Сахно обсудил размещение дипломатического ведомства во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В июне 2019 года правительство России поручило офис посольства Беларуси из Хабаровска во Владивосток. Ожидается, что уже в марте дипломаты переедут в дальневосточную столицу.

«Это станет «хорошей платформой» для укрепления связей между Приморьем и Белоруссией», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат из Республики Беларусь предложил смягчить российский протекционизм.