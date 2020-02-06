Наджаф, , 02:41 — REGNUM Не менее 11 человек погибли в результате столкновений в центре Наджафа на юге Ирака, сообщает портал Baghdad Al Youm.

Также в столкновениях сторонников Моктады ас-Садра с протестующими пострадали более 70 человек. Ранее СМИ сообщали о семи погибших в результате беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в иракском Наджафе произошли уличные столкновения между сторонниками шиитского лидера Моктады ас-Садра с участниками антиправительственных акций протеста. Точная причина столкновения этих оппозиционных групп пока не известна.

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