Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом Кении Ухуру Кениатой сотрудничество в сфере торговли к ходе личной встречи 6 февраля, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент США ждет с нетерпением обсуждения новых возможностей в расширении сотрудничества и торговле», — говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что Кения остается для Соединенных Штатов важным стратегическим партнером в Африке. Встреча лидеров США и Кении состоится 6 февраля в Вашингтоне.

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