Приштина, , 07:32 — REGNUM Вечером 5 февраля в рамках череды встреч с послами западных государств недавно приступивший к реализации своих полномочий новый премьер-министр Косово Альбин Курти совместно с министром по делам администрации и местной власти Эмилией Реджепи провел встречу с главой миссии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Приштине Яном Браату.

Как сообщает албанское новостное агенство Telegrafi, в ходе встречи стороны выразили готовность наращивать сотрудничество в отраслях, представляющих жизненно важное значение для граждан.

Напомним, в ближайшее время самый тесный союзник Косово — Албания — получит председательство в ОБСЕ.

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