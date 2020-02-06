Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Возросшая активность российских подводных лодок изменила ситуацию у восточного побережья США, которое американский флот считал «тихой гаванью», заявил вице-адмирал ВМС Соединенных Штатов Эндрю «Вуди» Льюис на конференции Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований, сообщает издание The Drive.

По словам вице-адмирала, Россия начала патрулировать воды Атлантики, используя более совершенные и более тихие субмарины с «более смертоносными системами вооружения», что заставило американские ВМС забыть о своем господстве в этой части земного шара.

При этом Льюис подчеркнул, что российские вооруженные силы используют не только подлодки. Он добавил, что в декабре 2019 года вблизи побережья США был замечен корабль-разведчик «Виктор Леонов». Как отметил вице-адмирал, появление российского судна вызвало «некоторый переполох» у американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго отметил успехи в развитии подводного флота России и заявил, что современные российские субмарины обладают огромным потенциалом.

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