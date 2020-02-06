Вашингтон, , 07:33 — REGNUM 5 февраля бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, в настоящее время находящийся с визитом в США, заявил, что Косово избрало свой путь — оно всегда будет среди союзников партнеров США.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в рамках своего визита косовский политик поприсутствовал при произнесении американским президентом Дональдом Трампом ежегодной речи перед Конгрессом Соединенных штатов.

«Я почтен тем, что получил специальное приглашение на ежегодную речь президента США Дональда Трампа, произнесенную перед объединенной сессией Конгресса Соединенных штатов, известную как Послание о положении союза. Речь президента Трампа стала выражением той позиции, что США являются мировыми лидерами в сфере безопасности, экономики, демократии и прогресса. Такое видение президента Трампа и его администрации несет надежду и безопасность всем миролюбивым и демократическим государствам. Косово раз и навсегда избрало свой путь ‑ и это путь союзников и партнеров США. Да благословит Господь Косово, да благословит Господь Соединенные штаты Америки», — заявил Харадинай.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия многое делает для стабильности на Балканах