Киев, , 00:54 — REGNUM Так называемая «Украинская Православная Церковь (ПЦУ) Киевского Патриархата» лишила полномочий члена своего «священного синода» предстоятеля Филарета. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

«Учитывая отсутствие на шести заседаниях священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании священного синода, несмотря на письменное приглашение — остановить полномочия… Филарета как члена священного синода», — объяснили в церкви.

Отмечается, что после отстранения Филарета ему как архиерею на покое установлен запрет на совершение хиротонии (рукоположения). Также в церкви призвали раскольника и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», результатом которого стало образование новой церкви, в которую после вошли другие организации — Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и так называемая Украинская Автокефальная Православная Церковь.

Главой нового образования стал Епифаний, ставленник Филарета.

Спустя некоторое время между Филаретом и Епифанием возник конфликт. В июне 2019 года Филарет ушел в раскол из «ПЦУ», объявив, что «киевский патриархат» на самом деле ликвидирован не был и будет продолжать существовать далее. Филарет называет Киевский патриархат единственной на Украине «независимой церковью».

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