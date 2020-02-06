Вашингтон, , 00:45 — REGNUM Сенат США оправдал американского президента Дональда Трампа по двум статьям обвинения в процессе по импичменту, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что по второй статье обвинения — воспрепятствование работе Конгресса США — Трампа сочли невиновным 53 сенатора, остальные 47 — считают американского лидера виновным. Отмечается, что 53 проголосовавших за оправдание Трампа являются членами Республиканской партии США. По первой статье обвинения действующий президент США также был оправдан. Таким образом, импичмент Трампу выдвинут не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенате США прошло голосование по первому пункту обвинения против президента страны Дональда Трампа. Его оправдали 52 сенатора-республиканца, 48 других сенаторов выступили за обвинение американского лидера. Отмечалось, что против Трампа проголосовал и его однопартиец из Республиканской партии Митт Ромни.

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