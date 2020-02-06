Тирана, , 07:33 — REGNUM 5 февраля спикер парламента Косово Вьоса Османи провела встречу с послом Албании в Приштине Чемалем Минджози.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на последовавшей затем совместной пресс-конференции Османи поблагодарила Албанию за поддержку и заявила, что свой первый визит в качестве спикера парламента Косово она совершит в Албанию.

Напомним, ранее недавно заступивший на должность премьер-министр Косово Альбин Курти также заявил, что его первый зарубежный визит в новом качестве будет нанесен именно в Албанию.

Общаясь с журналистами, посол Албании подчеркнул, что для укрепления сотрудничества между странами необходимо усовершенствовать нормативно-правовую основу сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Реверанс США и визит в Митровицу — первые шаги премьер-министра Косово