Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что за оправдание Трампа по первой статье обвинения — «злоупотребление властью» — проголосовали 52 сенатора, 48 выступили против. Отмечается, что лишь один сенатор-республиканец Митт Ромни проголосовал за обвинение американского лидера. Оправдать Трампа не решился ни один сенатор-демократ.

Голосование по второй статье обвинения состоится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года палата представителей Конгресса США выдвинула два обвинения против американского президента Дональда Трампа по двум статьям — злоупотребление властью и попытки воспрепятствовать работе Конгресса. Слушания по импичменту в Сенате начались 21 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата голосования по импичменту Трампа в Сенате